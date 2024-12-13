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Циганик упевнений, що Динамо "плюнуло" в обличчя вболівальників

13 грудня 2024 14:51
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ігор Циганик жорстко розкритикував Динамо після поразки
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У шостому турі основного раунду Ліги Європи "Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" (0:3). Після гри українську команду розкритикували журналісти.

Одним із них в ефірі свого YouTube-каналу став Ігор Циганик.

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За словами Циганика, матч показав слабкість українських футболістів, які на тлі європейських гравців мали вигляд незграбних та позбавлених техніки лісорубів.

Журналіст наголосив на відсутності ідей в атаці та вмінні працювати з м'ячем, а також розкритикував підхід тренера, який не зміг належним чином підготувати команду до гри.

Едуардо Герреро
Едуардо Герреро у матчі Ліги Європи.

Циганик наголосив, що проблема полягає не тільки в тактичних помилках, а й у відсутності відповідальності у гравців, яким байдуже, що відбувається на полі.

"Виходити на перший тайм із таким настроєм — це все одно, що плюнути в обличчя вболівальникам. Це проблема людей, які мають налаштувати їх на гру. Мало просто випустити сім захисників. Їх потрібно навчити оборонятися і виходити з оборони в атаку, щоб вони розуміли, що робити на полі. А не просто ставити їх, щоб вони відбивалися. Ми вже навіть не вміємо заважати іншим грати у футбол — те, що раніше робили дуже добре. Це страшна біда. У нас покоління футболістів, які не мають жодної відповідальності. Ні перед ким. Їм просто байдуже", — сказав Циганик.

Зазначимо, що "Динамо" перебуває на останньому місці у турнірній таблиці Ліги Європи і більше не має шансів вийти у плей-оф.

Нагадаємо, на матчі "Динамо" проти "Реал Сосьєдада" у Лізі Європи фанати суперника вивісили прапор так званої "ДНР".

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футбол Динамо Ліга Європи Ігор Циганик Реал Сосьєдад

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