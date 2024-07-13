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У Цыганкова появились предложения от двух английских клубов — что решил украинец

13 июля 2024 19:15
Валерий Ковалевич - Редактор
Цыганковым интересуются сразу два клуба из английской Премьер-лиги
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает привлекать внимание потенциальных покупателей. На этот раз у него появилась возможность продолжить карьеру в чемпионате Англии. 

Сразу два клуба из АПЛ провели переговоры с агентами Цыганкова, сообщает Diario AS

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Сезон 2023/2024 получился одним из самых успешных в карьере Виктора Цыганкова. Украинец был лидером полузащиты "Жироны", которая боролась за чемпионский титул в Испании и вышла в Лигу чемпионов. Игра 26-летнего футболиста привлекла к нему внимание многих европейских клубов. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в сборной Украины.Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Варианты из АПЛ для Цыганкова 

Испанские журналисты утверждают, что украинский футболист может перейти в одну из английских команд. Представители "Астон Виллы" и "Манчестер Юнайтед" контактировали с агентом полузащитника. Они пытаются убедить и самого Цыганкова, и "Жирону" в том, что такой трансфер пойдет на пользу всем сторонам. 

Сам футболист хочет провести в каталонской команде как минимум следующий сезон. Он мечтает сыграть с "Жироной" в Лиге чемпионов. К тому же семья Виктора Цыганкова довольна условиями жизни в Каталонии. 

Виктор Цыганков с сыном
Виктор Цыганков проводит отпуск с семьей. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Тренер "Жироны" Мичел выступает против ухода Цыганкова. Он заявил спортивному директору клуба о том, что Виктор необходим в команде и попросил не продавать игрока. 

Напомним, Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение.

Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца. 

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