Циганковим цікавляться одразу два клуби з англійської Прем'єр-ліги

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков продовжує привертати увагу потенційних покупців. На цей раз у нього з'явилася можливість продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

Одразу два клуби з АПЛ провели переговори з агентами Циганкова, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Сезон 2023/2024 вийшов одним із найуспішніших у кар'єрі Віктора Циганкова. Українець був лідером півзахисту "Жирони", який боровся за чемпіонський титул в Іспанії та вийшов у Лігу чемпіонів. Гра 26-річного футболіста привернула до нього увагу багатьох європейських клубів.

Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Варіанти з АПЛ для Циганкова

Іспанські журналісти стверджують, що український футболіст може перейти до однієї з англійських команд. Представники "Астон Вілли" та "Манчестер Юнайтед" контактували з агентом півзахисника. Вони намагаються переконати й самого Циганкова, і "Жирону", що такий трансфер піде на користь усім сторонам.

Сам футболіст хоче провести в каталонській команді щонайменше наступний сезон. Він мріє зіграти з "Жироною" у Лізі чемпіонів. До того ж родина Віктора Циганкова задоволена умовами життя в Каталонії.

Віктор Циганков проводить відпустку із сім'єю. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Тренер "Жирони" Мічел виступає проти трансферу Циганкова. Він заявив спортивному директору клубу про те, що Віктор необхідний у команді та попросив не продавати гравця.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу з "Шахтаря" — клуб отримає вигідну пропозицію.

Циганков піде з "Жирони" — два клуби ведуть боротьбу за українця.

В будинок ексфутболіста збірної України влучила ракета.

Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця.

Лунін погодився на переїзд до Саудівської Аравії.