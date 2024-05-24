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Цыганков может продолжить карьеру в АПЛ — какие клубы интересуются украинцем

24 мая 2024 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков может продолжить карьеру в АПЛ — какие клубы интересуются украинцем
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков может оказаться востребованным футболистом на летнем трансферном рынке. За его игрой следят представители клубов английской Премьер-лиги. 

Летом "Жирона" может получить предложение о трансфере украинца, сообщает журналист Фабрицио Романо

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Виктор Цыганков остается одним из лидеров средней линии в "Жироне". В этом сезоне украинский футболист сыграл в каталонской команде 29 матчей, забил 6 мячей и сделал столько же результативных передач. 

"Жироне" осталось провести только один поединок в Ла Лиге в этом сезоне. Каталонцы примут "Гранаду" на родном стадионе "Монтиливи". Команда Мичела Санчеса по итогам противостояния останется на третьем месте в турнирной таблице, а ее соперник уже не спасется от понижения в классе. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков с женой Романой и сыном Леоном. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Куда может перейти Цыганков 

Согласно информации журналиста, некоторые клубы АПЛ хотели бы подписать украинского футболиста. Информации о названии этих команд нет, но еще недавно слухи приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу" интерес к Цыганкову. 

"Жирона" может согласиться на этот трансфер, если получит выгодное предложение по игроку. Каталонцы хотят заработать на его переходе как минимум 30 млн евро. Клуб не будет продавать Цыганкова до конца Евро-2024, поскольку успешное выступление на турнире может увеличить трансферную стоимость украинца. 

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