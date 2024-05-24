Цыганков может продолжить карьеру в АПЛ — какие клубы интересуются украинцем

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков может оказаться востребованным футболистом на летнем трансферном рынке. За его игрой следят представители клубов английской Премьер-лиги.

Летом "Жирона" может получить предложение о трансфере украинца, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Читайте также:

Виктор Цыганков остается одним из лидеров средней линии в "Жироне". В этом сезоне украинский футболист сыграл в каталонской команде 29 матчей, забил 6 мячей и сделал столько же результативных передач.

"Жироне" осталось провести только один поединок в Ла Лиге в этом сезоне. Каталонцы примут "Гранаду" на родном стадионе "Монтиливи". Команда Мичела Санчеса по итогам противостояния останется на третьем месте в турнирной таблице, а ее соперник уже не спасется от понижения в классе.

Виктор Цыганков с женой Романой и сыном Леоном. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Куда может перейти Цыганков

Согласно информации журналиста, некоторые клубы АПЛ хотели бы подписать украинского футболиста. Информации о названии этих команд нет, но еще недавно слухи приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу" интерес к Цыганкову.

"Жирона" может согласиться на этот трансфер, если получит выгодное предложение по игроку. Каталонцы хотят заработать на его переходе как минимум 30 млн евро. Клуб не будет продавать Цыганкова до конца Евро-2024, поскольку успешное выступление на турнире может увеличить трансферную стоимость украинца.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".