Циганков може продовжити кар'єру в АПЛ — які клуби цікавляться українцем

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков може виявитися затребуваним футболістом на літньому трансферному ринку. За його грою слідкують представники клубів англійської Прем'єр-ліги.

Влітку "Жирона" може отримати пропозицію про трансфер українця, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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Віктор Циганков залишається одним із лідерів середньої лінії у "Жироні". Цього сезону український футболіст зіграв у каталонській команді 29 матчів, забив 6 м'ячів і зробив стільки ж результативних передач.

"Жироні" залишилося провести лише один поєдинок у Ла-Лізі цього сезону. Каталонці приймуть "Гранаду" на рідному стадіоні "Монтіліві". Команда Мічела Санчеса за підсумками протистояння залишиться на третьому місці у турнірній таблиці, а її суперник уже не врятується від зниження у класі.

Віктор Циганков із дружиною Романою та сином Леоном. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Куди може перейти Циганков

За інформацією журналіста, деякі клуби АПЛ хотіли б підписати українського футболіста. Інформації про назву цих команд немає, але ще недавно чутки приписували "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкаслу" інтерес до Циганкова.

"Жирона" може погодитись на цей трансфер, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця. Каталонці хочуть заробити на його переході щонайменше 30 млн євро. Клуб не продаватиме Циганкова до кінця Євро-2024, оскільки успішний виступ на турнірі може збільшити трансферну вартість українця.

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