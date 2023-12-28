Цыганков улетел в Лондон с женой и вернулся к тренировкам

Цыганков с супругой. Фото: Instagram

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с командой и готовится к матчу чемпионата Испании против Атлетико. Случилось это сразу после романтической поездки футболиста с женой в Лондон.

Как супруги провели Рождественский отпуск, в материале Новини.LIVE.

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Клубная пресс-служба Жироны опубликовала фоторепортаж по тренировке команды. Среди игроков бело-красных присутствовали украинские легионеры: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Семья помогла вернуться

До этого Цыганков вместе с супругой Романой отправились в путешествие в столицу Великобритании. Романтическими фотографиями из прогулки игрок сборной Украины поделился в своем инстаграме.

Влюбленная пара полюбовалась популярными туристическими достопримечательностями Лондона: Биг-Беном – часовой башней Вестминстерского дворца, одним из самых больших обзорных колес в мире.

"Время летит так быстро, счастливых пять лет и еще многое впереди. Берегите своих драгоценных", — написал Виктор.

Напомним, в последнее время Виктор испытывал дискомфорт в ноге, из-за чего пропустил матчи Примеры против Алавеса (3:0) и Бетиса (1:1).

В этом сезоне Цыганков провел 16 матчей за Жирону, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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