Цыганков улетел в Лондон с женой и вернулся к тренировкам
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с командой и готовится к матчу чемпионата Испании против Атлетико. Случилось это сразу после романтической поездки футболиста с женой в Лондон.
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Клубная пресс-служба Жироны опубликовала фоторепортаж по тренировке команды. Среди игроков бело-красных присутствовали украинские легионеры: Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Семья помогла вернуться
До этого Цыганков вместе с супругой Романой отправились в путешествие в столицу Великобритании. Романтическими фотографиями из прогулки игрок сборной Украины поделился в своем инстаграме.
Влюбленная пара полюбовалась популярными туристическими достопримечательностями Лондона: Биг-Беном – часовой башней Вестминстерского дворца, одним из самых больших обзорных колес в мире.
"Время летит так быстро, счастливых пять лет и еще многое впереди. Берегите своих драгоценных", — написал Виктор.
Напомним, в последнее время Виктор испытывал дискомфорт в ноге, из-за чего пропустил матчи Примеры против Алавеса (3:0) и Бетиса (1:1).
В этом сезоне Цыганков провел 16 матчей за Жирону, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
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