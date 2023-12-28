Циганков полетів у Лондон з дружиною та повернувся до тренувань
Український вінгер Жирони Віктор Циганков повернувся до тренувань з командою та готується до матчу чемпіонату Іспанії проти Атлетіко. Сталося це одразу після романтичної поїздки футболіста з дружиною в Лондон.
Як подружжя провело Різдвяну відпустку, в матеріалі Новини.LIVE.
Клубна пресслужба Жирони опублікувала фоторепортаж з тренування команди. Серед гравців "біло-червоних" були присутні українські легіонери: Артем Довбик та Віктор Циганков.
Родина допомогла повернутися
До цього Циганков разом з дружиною Романою вирушили в подорож до столиці Великої Британії. Романтичними світлинами з прогулянки гравець збірної України поділився у своєму інстаграмі.
Закохана пара помилувалася популярними туристичними пам'ятками Лондона: Біг-Беном – годинниковою вежею Вестмінстерського палацу, одним з найбільших оглядових коліс у світі.
"Час летить так швидко, найщасливіших п’ять років і ще багато чого попереду. Бережіть своїх дорогоцінних", — написав Віктор.
Нагадаємо, останнім часом Віктор відчував дискомфорт у нозі, через що пропустив матчі Прімери проти Алавеса (3:0) та Бетіса (1:1).
Цього сезону Циганков провів 16 матчів за Жирону, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".
Георгій Судаков прокоментував свій відхід з "Шахтаря".
Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша .
Дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.
"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ .
Житомирське "Полісся" змінить емблему.
Читайте Новини.LIVE!