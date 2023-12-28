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Циганков полетів у Лондон з дружиною та повернувся до тренувань

28 грудня 2023 22:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Циганков полетів у Лондон з дружиною та повернувся до тренувань
Циганков з дружиною. Фото: Instagram
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український вінгер Жирони Віктор Циганков повернувся до тренувань з командою та готується до матчу чемпіонату Іспанії проти Атлетіко. Сталося це одразу після романтичної поїздки футболіста з дружиною в Лондон.

Як подружжя провело Різдвяну відпустку, в матеріалі Новини.LIVE.

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Клубна пресслужба Жирони опублікувала фоторепортаж з тренування команди. Серед гравців "біло-червоних" були присутні українські легіонери: Артем Довбик та Віктор Циганков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Родина допомогла повернутися

До цього Циганков разом з дружиною Романою вирушили в подорож до столиці Великої Британії. Романтичними світлинами з прогулянки гравець збірної України поділився у своєму інстаграмі.

Закохана пара помилувалася популярними туристичними пам'ятками Лондона: Біг-Беном – годинниковою вежею Вестмінстерського палацу, одним з найбільших оглядових коліс у світі.

"Час летить так швидко, найщасливіших п’ять років і ще багато чого попереду. Бережіть своїх дорогоцінних", — написав Віктор.

Нагадаємо, останнім часом Віктор відчував дискомфорт у нозі, через що пропустив матчі Прімери проти Алавеса (3:0) та Бетіса (1:1).

Цього сезону Циганков провів 16 матчів за Жирону, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

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