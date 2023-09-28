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Цыганков прокомментировал победу "Жироны" и выход на первое место в Ла Лиге

28 сентября 2023 11:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков прокомментировал победу "Жироны" и выход на первое место в Ла Лиге
Виктор Цыганков празднует успех с партнерами по команде. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник каталонской "Жироны" Виктор Цыганков подвел итог победе над "Вильярреалом" в седьмом туре чемпионата Испании. Три очка вывели команду Мичела на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. 

Цыганков посвятил победу болельщикам "Жироны" на своей странице в Instagram

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"Жирона" одержала непростую победу на выезде в седьмом туре испанской Примеры. Игроки "Вильярреала" чуть не забили гол уже на 28 секунде встречи. Позже им удалось отличиться, но второй тайм каталонцы провели очень можно. Команда Мичела забила два гола и могла добавить к ним еще несколько мячей. 

Жирона
Игроки "Жироны" в раздевалке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Вклад Цыганкова в победу 

Полузащитник сборной Украины провел на поле полтора тайма и отыграл очень активно. Цыганков попал в перекладину ворот соперника, пробовал забить сам и мог бы записать на свой счет несколько результативных передач, но Довбик и Стуани после пасов от Виктора не сумели отличиться. 

Победа вывела "Жирону" на первое место в турнирной таблице. Мадридский "Реал" отстает на одно очко, а "Барселона" — на два балла. 

"Шаг за шагом стараемся делать наших болельщиков более счастливыми. Давайте продолжать", — написал Виктор Цыганков о победе "Жироны". В комментариях у украинца отметились и каталонский клуб, и многие его футболисты. 

В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков уже сыграл семь поединков, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, "Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена. 

Довбик забил третий гол за "Жирону" и вывел свою команду на первое место в Ла Лиге. 

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