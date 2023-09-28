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Циганков прокоментував перемогу "Жирони" та вихід на перше місце в Ла-Лізі

28 вересня 2023 11:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков прокоментував перемогу "Жирони" та вихід на перше місце в Ла-Лізі
Віктор Циганков святкує успіх із партнерами по команді. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник каталонської "Жирони" Віктор Циганков підбив підсумки перемоги над "Вільярреалом" у сьомому турі чемпіонату Іспанії. Три очки вивели команду Мічела на перше місце у турнірній таблиці Ла-Ліги.

Циганков присвятив перемогу вболівальникам "Жирони" на своїй сторінці в Instagram.

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"Жирона" здобула непросту перемогу на виїзді у сьомому турі іспанської Прімери. Гравці "Вільярреалу" мало не забили гол уже на 28-й секунді зустрічі. Пізніше їм вдалося відзначитись, але другий тайм каталонці провели дуже можна. Команда Мічела забила два голи та могла додати до них ще кілька м'ячів.

Жирона
Гравці "Жирони" у роздягальні. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Вклад Циганкова у перемогу

Півзахисник збірної України провів на полі півтора тайму та відіграв дуже активно. Циганков потрапив у перекладину воріт суперника, намагався забити сам і міг би записати на свій рахунок кілька результативних передач, але Довбик та Стуані після пасів від Віктора не зуміли відзначитися.

Перемога вивела "Жирону" на перше місце у турнірній таблиці. Мадридський "Реал" відстає на одне очко, а "Барселона" — на два бали.

"Крок за кроком намагаємось робити наших уболівальників щасливішими. Продовжуймо", — написав Віктор Циганков про перемогу "Жирони". У коментарях в українця відзначилися й каталонський клуб, і багато його футболістів.

У сезоні 2023/2024 Віктор Циганков уже зіграв сім поєдинків, забив один м'яч та зробив одну результативну передачу.

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