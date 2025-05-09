Жирона, в которой выступает Цыганков, осталась без тренера

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес. Фото: instagram.com/gironafc/

Ситуация в "Жироне" неожиданно обострилась накануне важного матча. Команда готовится к 35-му туру Ла Лиги, но атмосфера в клубе далека от спокойной.

Главный тренер Мичел Санчес экстренно выбыл из обоймы, и это событие стало ударом для коллектива, сообщает Marca.

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Болельщики и аналитики гадают, как отсутствие наставника скажется на игре команды. "Жирона" и так проводит сезон на грани выживания, а потеря лидера перед встречей с крепким "Вильярреалом" добавляет неопределенности. Игроки стараются держать концентрацию, но команда не получит поддержки с бровки — и это серьезное испытание.

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

При этом клуб держит интригу: известно лишь, что тренер находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное, но точный диагноз пока не озвучен. Болельщики и команда ждут новостей и надеются, что Мичел вскоре вернется.

Что ждёт Цыганкова и "Жирону"

Однозначно ясно одно — в ближайшем матче "Жирона" выйдет на поле без своего тренера. Санчес пропустит игру с "Вильярреалом", а команду ждут несколько дней на "автопилоте". После 34 туров "Жирона" набрала 38 очков и занимает 15-е место в таблице Ла Лиги.

Виктор Цыганков остается одним из ключевых игроков клуба: в сезоне 2024/25 он провел 28 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста. Его опыт и стабильность могут сыграть важную роль в этом непростом отрезке для команды.

Матч с "Вильярреалом" запланирован на 10 мая, начало — в 19:30 по киевскому времени.

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