Жирона, в якій виступає Циганков, залишилася без тренера

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес. Фото: instagram.com/gironafc/

Ситуація в "Жироні" несподівано загострилася напередодні важливого матчу. Команда готується до 35-го туру Ла-Ліги, але атмосфера в клубі далека від спокійної.

Головний тренер Мічел Санчес екстрено вибув з обойми, і ця подія стала ударом для колективу, повідомляє Marca.

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Вболівальники й аналітики гадають, як відсутність наставника позначиться на грі команди. "Жирона" і так проводить сезон на межі виживання, а втрата лідера перед зустріччю з міцним "Вільярреалом" додає невизначеності. Гравці намагаються тримати концентрацію, але команда не отримає підтримки з бровки — і це серйозне випробування.

Віктор Циганков на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

При цьому клуб тримає інтригу: відомо лише, що тренер перебуває під наглядом лікарів, його стан стабільний, але точного діагнозу поки не озвучено. Вболівальники та команда чекають новин і сподіваються, що Мічел незабаром повернеться.

Що чекає на Циганкова та "Жирону"

Однозначно ясно одне — у найближчому матчі "Жирона" вийде на поле без свого тренера. Санчес пропустить гру з "Вільярреалом", а на команду чекають декілька днів на "автопілоті". Після 34 турів "Жирона" набрала 38 очок та посідає 15-те місце в таблиці Ла-Ліги.

Віктор Циганков залишається одним із ключових гравців клубу: у сезоні 2024/25 він провів 28 матчів, забив два голи та зробив чотири асисти. Його досвід та стабільність можуть зіграти важливу роль у цьому непростому відрізку для команди.

Матч із "Вільярреалом" заплановано на 10 травня, початок — о 19:30 за київським часом.

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