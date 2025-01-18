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Цыганков сделал ассист за Жирону, но был разочарован — видео

18 января 2025 20:30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Виктор Цыганков ассистировал в матче Жирона — Севилья, но команда проиграла
Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В 20-м туре чемпионата Испании "Жирона" дома принимала "Севилью". В этом матче после длительного отсутствия после травм вернулся в основной состав хозяев украинец Виктор Цыганков.

Украинец сделал ассист в этом матче, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хозяева распечатали ворота соперника на 36-й минуте, когда Цыганков подал с правого фланга, а Арнау Мартинес головой переправил мяч в ворота.

Несмотря на то, что "Жирона" открыла счет, удержать победу им не удалось. Сперва Сауль на 59-й минуте восстановил паритет. В конце матча Лукебакио вывел гостей вперед.

Цыганков, помимо ассиста, совершил 56 касаний мяча, сделал 25 точных пасов из 31, в том числе одну ключевую передачу, один раз сфолил, трижды нарушал правила на нем, три перехвата, один отбор и 15 потерь мяча.

Авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore одинаково оценили игру Цыганкова — в 7,3 балла.

Отметим, что Виктор впервые сыграл в старте с 27 ноября 2024 года.

"Жирона" — "Севилья" — 1:2

Голы: Мартинес, 37 — Ньигес, 59, Лукебакио, 88

"Жирона": Гассанига — Мартин, Лопес, Крейчи, Блинд — Асприлья (ван де Бек, 68), Цыганков, Ромеу (Эльмер Солис Ромеро, 69), Мартин, Хиль (Порту, 89) — Руис (Стуани, 68)

"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Гудель, Педроса (Салас, 71) — Соу (Агуме, 90), Самби Локонга, Ньигес — Лукебакио (Санчес, 90), Ромеро (Эджуке, 82), Варгас (Идумбо Музамбо, 71)

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