Віктор Циганков асистував у матчі Жирона — Севілья, але команда програла

Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

У 20-му турі чемпіонату Іспанії "Жирона" вдома приймала "Севілью". В цьому матчі після тривалої відсутності після травм повернувся в основний склад господарів українець Віктор Циганков.

Українець зробив асист у цьому матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Господарі розпечатали ворота суперника на 36-й хвилині, коли Циганков подав з правого флангу, а Арнау Мартінес головою переправив м’яч у ворота.

Попри те, що "Жирона" відкрила рахунок, втримати перемогу їм не вдалося. Спершу Сауль на 59-й хвилині відновив паритет. Наприкінці матчу Лукебакіо вивів гостей вперед.

Циганков, крім асисту, зробив 56 дотиків до м’яча, зробив 25 точних пасів з 31, у тому числі 1 ключову передачу, 1 раз сфолив, тричі порушували правила на ньому, 3 перехоплення, 1 відбір та 15 втрат м’яча.

Авторитетні статистичні портали WhoScored та Sofascore однаково оцінили гру Циганкова — в 7,3 бала.

Зазначимо, що Віктор вперше зіграв у старті з 27 листопада 2024 року.

"Жирона" — "Севілья" — 1:2

Голи: Мартінес, 37 — Ньїгес, 59, Лукебакіо, 88

"Жирона": Гассаніга — Мартін, Лопес, Крейчі, Блінд — Аспрілья (ван де Бек, 68), Циганков, Ромеу (Ельмер Соліс Ромеро, 69), Мартін, Хіль (Порту, 89) — Руїс (Стуані, 68)

"Севілья": Нюланд — Кармона, Баде, Гудель, Педроса (Салас, 71) — Соу (Агуме, 90), Самбі Локонга, Ньїгес — Лукебакіо (Санчес, 90), Ромеро (Еджуке, 82), Варгас (Ідумбо Музамбо, 71)

Попередження: Ромеро — Педроса, Кармона, Ньїгес

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