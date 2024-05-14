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Тухель продолжит тренировать Баварию — в Мюнхене назвали условие

14 мая 2024 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель продолжит тренировать Баварию — в Мюнхене назвали условие
Томас Тухель во время матча "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Немецкий специалист Томас Тухель может сохранить пост главного тренера "Баварии". Руководство мюнхенского клуба обсуждает возможность дать наставнику поработать в команде еще как минимум один сезон. 

Уже известно, при каком условии Тухель останется в "Баварии", сообщает Bild

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Контракт Томаса Тухеля с "Баварией" действует до лета 2025 года. Несколько месяцев назад 50-летний специалист заявил, что досрочно уйдет из клуба в конце нынешнего сезона. Однако существует высокая вероятность того, что он останется в Мюнхене. 

Томас Тухель может остаться в Баварии
Болельщики "Баварии" благодарят Томаса Тухеля. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что "Бавария" решила по поводу Тухеля

Руководство клуба довольно тем, что Томас Тухель сумел вывести "Баварию" в полуфинал Лиги чемпионов, где команда на равных сражалась с мадридским "Реалом". В Мюнхене уверены, что в следующем сезона подопечные Тухеля сумеют вернуть чемпионский титул Бундеслиги. 

В "Баварии" произойдет смена тренера только при одном условии. Клуб ведет переговоры с представителями итальянского тренера Роберто Де Дзерби. Но наставник английского "Брайтона" не хочет переезжать в Германию. 

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спорт
футбол
Бавария
тренер
Томас Тухель

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