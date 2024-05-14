Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тухель продовжить тренувати Баварію — в Мюнхені назвали умову arrow

Тухель продовжить тренувати Баварію — в Мюнхені назвали умову

14 травня 2024 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тухель продовжить тренувати Баварію — в Мюнхені назвали умову
Томас Тухель під час матчу "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецький фахівець Томас Тухель може зберегти посаду головного тренера "Баварії". Керівництво мюнхенського клубу обговорює можливість дати наставнику попрацювати у команді ще щонайменше один сезон.

Вже відомо, за якої умови Тухель залишиться в "Баварії", повідомляє Bild.

Читайте також:

Контракт Томаса Тухеля із "Баварією" діє до літа 2025 року. Декілька місяців тому 50-річний фахівець заявив, що достроково піде з клубу наприкінці цього сезону. Однак є висока ймовірність того, що він залишиться в Мюнхені.

Томас Тухель може залишитися у Баварії
Вболівальники "Баварії" дякують Томасу Тухелю. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що "Баварія" вирішила щодо Тухеля

Керівництво клубу задоволено тим, що Томас Тухель зумів вивести "Баварію" до півфіналу Ліги чемпіонів, де команда на рівних боролася з мадридським "Реалом". У Мюнхені впевнені, що наступного сезону підопічні Тухеля зможуть повернути чемпіонський титул Бундесліги.

У "Баварії" відбудеться зміна тренера лише за однієї умови. Клуб веде переговори із представниками італійського тренера Роберто Де Дзербі. Але наставник англійського "Брайтона" не хоче переїжджати до Німеччини.

Нагадаємо, Зінченко не потрібен "Арсеналу" — два клуби цікавляться українцем.

За Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

Джерело підтвердило, що представник "Динамо" вдарив 15-річного вихованця "Шахтаря".

"Полісся" відмовилося від Максимова — хто очолить команду.

"Карпати" стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни.

спорт
футбол
Баварія
тренер
Томас Тухель

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина