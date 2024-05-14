Тухель продовжить тренувати Баварію — в Мюнхені назвали умову

Томас Тухель під час матчу "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Німецький фахівець Томас Тухель може зберегти посаду головного тренера "Баварії". Керівництво мюнхенського клубу обговорює можливість дати наставнику попрацювати у команді ще щонайменше один сезон.

Вже відомо, за якої умови Тухель залишиться в "Баварії", повідомляє Bild.

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Контракт Томаса Тухеля із "Баварією" діє до літа 2025 року. Декілька місяців тому 50-річний фахівець заявив, що достроково піде з клубу наприкінці цього сезону. Однак є висока ймовірність того, що він залишиться в Мюнхені.

Вболівальники "Баварії" дякують Томасу Тухелю. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що "Баварія" вирішила щодо Тухеля

Керівництво клубу задоволено тим, що Томас Тухель зумів вивести "Баварію" до півфіналу Ліги чемпіонів, де команда на рівних боролася з мадридським "Реалом". У Мюнхені впевнені, що наступного сезону підопічні Тухеля зможуть повернути чемпіонський титул Бундесліги.

У "Баварії" відбудеться зміна тренера лише за однієї умови. Клуб веде переговори із представниками італійського тренера Роберто Де Дзербі. Але наставник англійського "Брайтона" не хоче переїжджати до Німеччини.

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