Назван возможный преемник Симеоне в Атлетико

Арда Туран во время матча. Фото: УНИАН

Мадридский "Атлетико" может рассмотреть кандидатуру Арды Турана на пост главного тренера команды. Испанский клуб оценивает возможные варианты на случай изменений на тренерской позиции после завершения сезона.

Уже неоднократно сообщалось, что нынешний сезон может стать последним для Симеоне в составе "Атлетико", информирует портал Новини.LIVE со ссылкой на TMW.

Реклама

Читайте также:

Будущее нынешнего наставника "матрасников" Диего Симеоне остается предметом обсуждения. На этом фоне руководство клуба изучает потенциальных кандидатов на замену 55-летнему аргентинскому специалисту.

Арда Туран в Украине. Фото: УНИАН

Возвращение Турана в знакомый клуб

Одним из рассматриваемых вариантов, по данным источников, является нынешний главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран. Турецкий специалист ранее выступал за мадридскую команду и хорошо знаком с системой клуба.

Туран играл за "Атлетико" с 2011 по 2015 год и работал в команде под руководством Симеоне. За этот период он провел 178 матчей и забил 22 гола. Контракт специалиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2027 года.

Донецкая команда лидирует в чемпионате Украины и опережает ЛНЗ на три балла. "Атлетико" идет третьим в чемпионате Испании.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик оказался в шаге от потери одного из своих титулов.

Известный украинский тренер назвал причину, которая позволит команде Сергея Реброва обыграть сборную Швеции в отборе на ЧМ-2026.