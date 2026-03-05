Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Туран может уехать из Шахтера ради европейского топ-клуба

Туран может уехать из Шахтера ради европейского топ-клуба

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 12:24
Назван возможный преемник Симеоне в Атлетико
Арда Туран во время матча. Фото: УНИАН

Мадридский "Атлетико" может рассмотреть кандидатуру Арды Турана на пост главного тренера команды. Испанский клуб оценивает возможные варианты на случай изменений на тренерской позиции после завершения сезона. 

Уже неоднократно сообщалось, что нынешний сезон может стать последним для Симеоне в составе "Атлетико", информирует портал Новини.LIVE со ссылкой на TMW

Реклама
Читайте также:

Будущее нынешнего наставника "матрасников" Диего Симеоне остается предметом обсуждения. На этом фоне руководство клуба изучает потенциальных кандидатов на замену 55-летнему аргентинскому специалисту. 

Арда Туран
Арда Туран в Украине. Фото: УНИАН

Возвращение Турана в знакомый клуб

Одним из рассматриваемых вариантов, по данным источников, является нынешний главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран. Турецкий специалист ранее выступал за мадридскую команду и хорошо знаком с системой клуба.

Туран играл за "Атлетико" с 2011 по 2015 год и работал в команде под руководством Симеоне. За этот период он провел 178 матчей и забил 22 гола. Контракт специалиста с "Шахтером" рассчитан до лета 2027 года. 

Донецкая команда лидирует в чемпионате Украины и опережает ЛНЗ на три балла. "Атлетико" идет третьим в чемпионате Испании. 

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик оказался в шаге от потери одного из своих титулов. 

Известный украинский тренер назвал причину, которая позволит команде Сергея Реброва обыграть сборную Швеции в отборе на ЧМ-2026. 

спорт футбол ФК Шахтер Атлетико Мадрид тренер Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации