Арда Туран може замінити Дієго Сімеоне в Атлетіко

Клуб "Атлетіко" з Мадриду розглядає можливість призначення Арди Турана головним тренером команди. У клубі вивчають різні варіанти на випадок кадрових змін на тренерській посаді після завершення сезону.

Уже неодноразово повідомлялося, що нинішній сезон може стати останнім для Сімеоне у складі "Атлетіко", інформує портал Новини.LIVE із посиланням на TMW.

Майбутнє нинішнього наставника "матрацників" Дієго Сімеоне залишається предметом обговорення. На цьому тлі керівництво клубу вивчає потенційних кандидатів на заміну 55-річному аргентинському фахівцю.

Повернення Турана в знайомий клуб

Одним із розглянутих варіантів, за даними джерел, є нинішній головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран. Турецький фахівець раніше виступав за мадридську команду та добре знайомий із системою клубу.

Туран грав за "Атлетіко" з 2011 по 2015 рік і працював у команді під керівництвом Сімеоне. За цей період він провів 178 матчів і забив 22 голи. Контракт фахівця з "Шахтарем" розрахований до літа 2027 року.

Донецька команда лідирує в чемпіонаті України та випереджає ЛНЗ на три бали. "Атлетіко" йде третім у чемпіонаті Іспанії.

