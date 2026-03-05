Арда Туран може замінити Дієго Сімеоне в Атлетіко

Тренер команди з УПЛ став претендентом на переїзд до іспанського клубу
Клуб "Атлетіко" з Мадриду розглядає можливість призначення Арди Турана головним тренером команди. У клубі вивчають різні варіанти на випадок кадрових змін на тренерській посаді після завершення сезону.
Уже неодноразово повідомлялося, що нинішній сезон може стати останнім для Сімеоне у складі "Атлетіко", інформує портал Новини.LIVE із посиланням на TMW.
Майбутнє нинішнього наставника "матрацників" Дієго Сімеоне залишається предметом обговорення. На цьому тлі керівництво клубу вивчає потенційних кандидатів на заміну 55-річному аргентинському фахівцю.
Повернення Турана в знайомий клуб
Одним із розглянутих варіантів, за даними джерел, є нинішній головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран. Турецький фахівець раніше виступав за мадридську команду та добре знайомий із системою клубу.
Туран грав за "Атлетіко" з 2011 по 2015 рік і працював у команді під керівництвом Сімеоне. За цей період він провів 178 матчів і забив 22 голи. Контракт фахівця з "Шахтарем" розрахований до літа 2027 року.
Донецька команда лідирує в чемпіонаті України та випереджає ЛНЗ на три бали. "Атлетіко" йде третім у чемпіонаті Іспанії.
Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик опинився за крок від втрати одного зі своїх титулів.
Відомий український тренер назвав причину, яка дозволить команді Сергія Реброва обіграти збірну Швеції у відборі на ЧС-2026.
Читайте Новини.LIVE!