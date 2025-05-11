Арда Туран отреагировал на слухи о своем переходе в донецкий Шахтер

Туран впервые прокомментировал интерес Шахтера
Донецкий "Шахтер" продолжает искать нового главного тренера на следующий сезон. Чаще всего в СМИ фигурирует имя наставника турецкого "Эюкспора" Арды Турана.
Туран в одном из последних интервью прокомментировал интерес "Шахтера", передает портал beIN SPORTS.
Что Туран думает о "Шахтере"
Бывший звездный футболист "Барселоны" и "Атлетико" рассказал, что об интересе "Шахтера" узнал из СМИ.
Туран заявил, что сейчас его приоритетом является подготовка "Эюпспора" к следующему сезону. Поэтому он работает не над своим переходом, а над планами клуба.
Также тренер подчеркнул, что доволен семейной атмосферой в команде и ценит взаимные обязательства.
Ожидается, что решение о будущем Туран планирует принять после завершения сезона, когда состоятся переговоры с руководством "Эюпспора". Это пока не подходит "Шахтеру", который до окончания сезона хочет знать имя следующего главного тренера.
"Эюпспор" в чемпионате Турции пока занимает шестую позицию и и имеет хорошие шансы на попадание в еврокубки.
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