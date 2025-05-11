Арда Туран отреагировал на слухи о своем переходе в донецкий Шахтер

Арда Туран. Фото: aa.com.tr

Донецкий "Шахтер" продолжает искать нового главного тренера на следующий сезон. Чаще всего в СМИ фигурирует имя наставника турецкого "Эюкспора" Арды Турана.

Туран в одном из последних интервью прокомментировал интерес "Шахтера", передает портал beIN SPORTS.

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Что Туран думает о "Шахтере"

Бывший звездный футболист "Барселоны" и "Атлетико" рассказал, что об интересе "Шахтера" узнал из СМИ.

Туран заявил, что сейчас его приоритетом является подготовка "Эюпспора" к следующему сезону. Поэтому он работает не над своим переходом, а над планами клуба.

Также тренер подчеркнул, что доволен семейной атмосферой в команде и ценит взаимные обязательства.

Ожидается, что решение о будущем Туран планирует принять после завершения сезона, когда состоятся переговоры с руководством "Эюпспора". Это пока не подходит "Шахтеру", который до окончания сезона хочет знать имя следующего главного тренера.

"Эюпспор" в чемпионате Турции пока занимает шестую позицию и и имеет хорошие шансы на попадание в еврокубки.

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