Арда Туран відреагував на чутки про свій перехід у донецький Шахтар

Туран вперше прокоментував інтерес Шахтаря
Донецький "Шахтар" продовжує шукати нового головного тренера на наступний сезон. Найчастіше в ЗМІ фігурує ім’я наставника турецького "Еюкспора" Арди Турана.
Туран в одному з останніх інтерв’ю прокоментував інтерес "Шахтаря", передає портал beIN SPORTS.
Що Туран думає про "Шахтар"
Колишній зірковий футболіст "Барселони" та "Атлетіко" розповів, що про інтерес "Шахтаря" дізнався зі ЗМІ.
Туран заявив, що наразі його пріоритетом є підготовка "Еюпспора" до наступного сезону. Тому він працює не над своїм переходом, а над планами клубу.
Також тренер підкреслив, що задоволений сімейною атмосферою в команді та цінує взаємні зобов’язання.
Очікується, що рішення щодо майбутнього Туран планує ухвалити після завершення сезону, коли відбудуться переговори з керівництвом "Еюпспора". Це наразі не підходить "Шахтарю", який до закінчення сезону хоче знати ім’я наступного головного тренера.
"Еюпспор" в чемпіонаті Туреччини наразі посідає шосту позицію та та мають хороші шанси на потрапляння в єврокубки.
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