Арда Туран відреагував на чутки про свій перехід у донецький Шахтар

Арда Туран. Фото: aa.com.tr

Донецький "Шахтар" продовжує шукати нового головного тренера на наступний сезон. Найчастіше в ЗМІ фігурує ім’я наставника турецького "Еюкспора" Арди Турана.

Туран в одному з останніх інтерв’ю прокоментував інтерес "Шахтаря", передає портал beIN SPORTS.

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Що Туран думає про "Шахтар"

Колишній зірковий футболіст "Барселони" та "Атлетіко" розповів, що про інтерес "Шахтаря" дізнався зі ЗМІ.

Туран заявив, що наразі його пріоритетом є підготовка "Еюпспора" до наступного сезону. Тому він працює не над своїм переходом, а над планами клубу.

Також тренер підкреслив, що задоволений сімейною атмосферою в команді та цінує взаємні зобов’язання.

Очікується, що рішення щодо майбутнього Туран планує ухвалити після завершення сезону, коли відбудуться переговори з керівництвом "Еюпспора". Це наразі не підходить "Шахтарю", який до закінчення сезону хоче знати ім’я наступного головного тренера.

"Еюпспор" в чемпіонаті Туреччини наразі посідає шосту позицію та та мають хороші шанси на потрапляння в єврокубки.

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