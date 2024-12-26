Турецкий Трабзонспор интересуется игроком Шахтера и сборной Украины

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar

В европейском футболе совсем скоро откроется трансферное окно. Клубы уже подбирают усиление, в том числе наблюдают за украинскими футболистами.

Игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Зубков стал целью турецкого "Трабзонспора", сообщает Sporx.com.

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Игрок "Шахтера" Александр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Зубков — основной игрок "Шахтера"

Александр Зубков в этом сезоне отыграл 19 поединков за "Шахтер" в разных турнирах, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Рыночная стоимость украинца, по данным Transfermarkt, сейчас составляет 8 миллионов евро.

До выступлений за "Шахтер" Зубков успел несколько лет поиграть за "Ференцварош", где тоже был игроком основы.

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