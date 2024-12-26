Турецький Трабзонспор цікавиться гравцем Шахтаря та збірної України

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar

У європейському футболі зовсім скоро відкриється трансферне вікно. Клуби вже підбирають собі підсилення, у тому числі спостерігають за українськими футболістами.

Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Олександр Зубков став ціллю для турецького "Трабзонспора", повідомляє Sporx.com.

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Гравець "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Зубков — основний гравець "Шахтаря"

Олександр Зубков цього сезону відіграв 19 поєдинків за "Шахтар" у різних турнірах, забив 7 м'ячів та віддав 6 гольових передач.

Ринкова вартість українця, за даними Transfermarkt, зараз складає 8 мільйонів євро.

До виступів за "Шахтар" Зубков встиг кілька років пограти за угорський "Ференцварош", де теж був гравцем основи.

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