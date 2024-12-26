Турецький Трабзонспор цікавиться гравцем Шахтаря та збірної України

Турецький клуб хоче придбати одного з лідерів Шахтаря
У європейському футболі зовсім скоро відкриється трансферне вікно. Клуби вже підбирають собі підсилення, у тому числі спостерігають за українськими футболістами.
Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Олександр Зубков став ціллю для турецького "Трабзонспора", повідомляє Sporx.com.
Відомо, що головний тренер команди Шенол Гюнеш хоче оновити склад. І Зубков розглядається як один із варіантів цього оновлення.
Зубков — основний гравець "Шахтаря"
Олександр Зубков цього сезону відіграв 19 поєдинків за "Шахтар" у різних турнірах, забив 7 м'ячів та віддав 6 гольових передач.
Ринкова вартість українця, за даними Transfermarkt, зараз складає 8 мільйонів євро.
До виступів за "Шахтар" Зубков встиг кілька років пограти за угорський "Ференцварош", де теж був гравцем основи.
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