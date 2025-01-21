Галатасарай Динамо — как закончился первый тайм матча Лиги Европы

Игрок "Галатасарая" во время матча. Фото: instagram.com/galatasaray

Первый тайм поединка "Галатасарай" —"Динамо" в Лиге Европы подошел к завершению. Команды ушли на кратковременный перерыв.

Киевское "Динамо" после первого тайма проигрывает "Галатасараю" со счетом 1:2, сообщает портал Новини.LIVE.

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Первый мяч "Галатасарая". Фото: скриншот Megogo

Первый тайм матча "Галатасарай" — "Динамо"

Всего соперники нанесли на двоих 13 ударов по воротам. Киевляне пытались контратаковать, но не сильно удивили собственными попытками, однако в конце тайма им таки удалось забить.

За первый тайм судья поединка показал три желтые карточки.

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