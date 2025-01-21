Галатасарай Динамо — как закончился первый тайм матча Лиги Европы

Турки забили больше — итоги первого тайма Галатасарай — Динамо
Первый тайм поединка "Галатасарай" —"Динамо" в Лиге Европы подошел к завершению. Команды ушли на кратковременный перерыв.
Киевское "Динамо" после первого тайма проигрывает "Галатасараю" со счетом 1:2, сообщает портал Новини.LIVE.
За "Галатасарай" забивали Дэвисон Санчес и Бардакчи. У киевлян в конце первого тайма отличился Владислав Ванат.
Первый тайм матча "Галатасарай" — "Динамо"
Всего соперники нанесли на двоих 13 ударов по воротам. Киевляне пытались контратаковать, но не сильно удивили собственными попытками, однако в конце тайма им таки удалось забить.
За первый тайм судья поединка показал три желтые карточки.
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