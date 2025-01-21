Галатасарай Динамо — як закінчився перший тайм матчу Ліги Європи

Гравець "Галатасарая" під час матчу. Фото: instagram.com/galatasaray

Перший тайм поєдинку "Галатасарай" — "Динамо" в Лізі Європи підійшов до завершення. Команди пішли на короткочасну перерву.

Київське "Динамо" після першого тайму програє "Галатасараю" з рахунком 1:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перший м'яч "Галатасарая". Фото: скриншот Megogo

Перший тайм матчу "Галатасарай" — "Динамо"

Усього суперники завдали на двох 13 ударів по воротах. Кияни намагалися контратакувати, але не сильно вразили власними спробами, проте наприкінці тайму їм таки вдалося забити.

За перший тайм суддя поєдинку показав три жовті картки.



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