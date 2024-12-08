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У Баварии серьезные кадровые проблемы перед матчем с Шахтером

8 декабря 2024 17:05
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Два ключевых игрока Баварии могут пропустить матч с Шахтером
Альфонсо Дэвис во время матча. Фото: FCBayernEN
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Приближается следующий поединок донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. У соперника украинского клуба в преддверии матча могут быть серьезные кадровые проблемы.

Основные игроки "Баварии" Альфонсо Дэвис и Кингсли Коман травмировались перед матчем Лиги чемпионов, пишет Yahoo! Sports.

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Таким образом они рискуют пропустить матч против украинского клуба.

Альфонсо Дэвис
Игрок "Баварии" Альфонсо Дэвис. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Дэвис может покинуть "Баварию"

Левый защитник "Баварии", похоже, решил покинуть немецкий клуб. На канадца сейчас активно претендует мадридский "Реал", который уже готов предложить ему контракт.

Срок нынешнего соглашения Дэвиса рассчитан до 2025 года, продлевать его игрок пока не планировал.

Хотя в последние дни СМИ сообщают, что определенное движение по продлению контракта канадца все же наблюдается.

Окончательного объявления об уходе Дэвиса пока не было.

В этом сезоне Альфонсо Дэвис отыграл за "Баварию" 19 поединков, отличился тремя голевыми передачами.

Напомним, игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах решил продлить контракт со своим нынешним клубом.

Фьюри отменил свой следующий бой, и теперь находится в поисках нового соперника.

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, кого никогда не будет тренировать.

Известно, на ком женат бывший защитник киевского "Динамо" Каха Каладзе.

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Бавария

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