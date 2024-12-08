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У Баварії серйозні кадрові проблеми перед матчем з Шахтарем

8 грудня 2024 17:05
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Два ключових гравці Баварії можуть пропустити матч з Шахтарем
Альфонсо Девіс під час матчу. Фото: FCBayernEN
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Наближається наступний поєдинок донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. У суперника українського клубу напередодні матчу можуть бути серйозні кадрові проблеми. 

Основні гравці "Баварії" Альфонсо Девіс та Кінгслі Коман травмувалися перед матчем Ліги чемпіонів, пише Yahoo!Sports

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Таким чином, вони ризикують пропустити матч проти українського клубу. 

Альфонсо Дэвис
Гравець "Баварії" Альфонсо Девіс. Фото: Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Девіс може залишити "Баварію"

Лівий захисник "Баварії", схоже, вирішив залишити німецький клуб. На канадця зараз активно претендує мадридський "Реал", який вже готовий запропонувати йому контракт.

Термін нинішньої угоди Девіса розрахований до 2025 року, продовжувати її гравець поки не хотів. 

Хоча останніми днями ЗМІ повідомляють, що певний рух щодо продовження контракту канадця все ж спостерігається. 

Остаточного оголошення про відхід Девіса поки що не було. 

Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за "Баварію" 19 поєдинків, у яких відзначився трьома гольовими передачами. 

Нагадаємо, гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах вирішив продовжити контракт зі своїм нинішнім клубом. 

Ф'юрі скасував свій наступний бій, і тепер знаходиться у пошуках нового суперника. 

Колишній наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан розповів, кого ніколи не тренуватиме. 

Відомо, на кому одружений колишній захисник київського "Динамо" Каха Каладзе. 

спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Баварія

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