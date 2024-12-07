Денис Беринчик готовится к защите титула WBO с помощью личного повара

Денис Беринчик с поваром Владиславом. Фото: instagram.com/vladislavchik0001

Украинский боксер Денис Беринчик готовится к первой защите чемпионского титула WBO в легком дивизионе. При этом имя соперника пока не известно.

Во время подготовки оказалось, что Беринчик нанял личного повара. Об этом повар Владислав Синяченко сообщил в Instagram.

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В социальных сетях Владислава давно публиковались фото с Беринчиком. Вероятно, они работают также давно, но это не распространялось на публику.

По словам Владислава, десять лет он создавал планы питания.

"Личный повар чемпиона мира по боксу. Более 10 лет я создаю не просто блюда, а системы питания, которые работают на результат. Мой подход основывается на индивидуальной разработке меню, учитывающего потребности организма".

Работа с чемпионом мира по боксу — это ответственность и вдохновение. Каждое блюдо, которое я готовлю, помогает восстанавливать силы, заряжает энергией и поддерживает оптимальную форму для достижения высоких результатов.

Правильное питание — это искусство и наука. Я горжусь тем, что делаю свой вклад в успехи и здоровье своих клиентов", — написал повар.

Беринчик в профессиональном боксе выиграл 19 боев, девять нокаутами, и ни разу не проигрывал.

Денис выиграл титул чемпиона мира, когда в мае неожиданно победил решением судей Эммануэля Наваррете, являвшегося большим фаворитом перед боем.

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