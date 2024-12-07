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У Берінчика з’явився власний кухар — що смачненького готує

7 грудня 2024 20:29
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Денис Берінчик готується до захисту титулу WBO з допомогою особистого кухаря
Денис Берінчик з кухарем Владиславом. Фото: instagram.com/vladislavchik0001
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український боксер Денис Берінчик готується до першого захисту чемпіонського титулу WBO у легкому дивізіоні. При цьому ім’я суперника поки невідомо.

Під час підготовки виявилось, що Берінчик найняв власного кухаря. Про це кухар Владислав Синяченко повідомив в Instagram.

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В соціальних мережах Владислава давно публікувались фото з Берінчиком. Ймовірно, вони працюють не перший день, але це не розповсюджувалось на публіку.

За словами Владислава, він десять років створював плани харчування.

"Особистий кухар чемпіона світу з боксу. Понад 10 років я створюю не просто страви, а системи харчування, які працюють на результат. Мій підхід ґрунтується на індивідуальній розробці меню, що враховує потреби організму.

Робота з чемпіоном світу з боксу — це відповідальність та натхнення. Кожна страва, яку я готую, допомагає відновлювати сили, заряджає енергією та підтримує оптимальну форму для досягнення найвищих результатів.

Правильне харчування — це мистецтво і наука. Я пишаюся тим, що роблю свій внесок в успіхи та здоров’я своїх клієнтів", — написав кухар.

Берінчик у професійному боксі виграв 19 боїв, дев’ять нокаутами, та жодного разу не програвав.

Денис виграв титул чемпіона світу, коли в травні несподівано переміг рішенням суддів Еммануеля Наваррете, який був великим фаворитом перед боєм.

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бокс Денис Берінчик WBO професійний бокс українські боксери

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