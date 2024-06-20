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В боях на Харьковщине погиб известный украинский борец греко-римского стиля

20 июня 2024 12:06
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Агабекян Карен
редактор
Украинский борец Виталий Болюх погиб в боях Харьковщины
Погибший Виталий Болюх. Фото: Федерация греко-римской борьбы в городе Тернополь
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Харьковской области украинские войска продолжают отражать штурмы российских вооруженных сил. В одном из боев очередную потерю понес мир спорта.

Федерация греко-римской борьбы в городе Тернополь сообщила о гибели Виталия Болюха.

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По информации ячейки Федерации греко-римской борьбы в Тернополе, 42-летний бывший борец погиб в Харьковской области.

Свой последний бой Болюх принял 12 июня во время боевого задания.

"Грустное известие для борцовской семьи Тернополя.

12 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области в боях героически погиб питомец "КДЮСШ по греко-римской борьбе" ТМР

Болюх (Савич) Виталий Андреевич. (21.02.1982 г.р.)

Выражаем искренние соболезнования родителям, родным, друзьям!!!

Вечная память Герою Украины", — говорится в сообщении Федерации.

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

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