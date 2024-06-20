Украинский борец Виталий Болюх погиб в боях Харьковщины

В боях на Харьковщине погиб известный украинский борец греко-римского стиля
В Харьковской области украинские войска продолжают отражать штурмы российских вооруженных сил. В одном из боев очередную потерю понес мир спорта.
Федерация греко-римской борьбы в городе Тернополь сообщила о гибели Виталия Болюха.
Появился очередной ангел спорта
По информации ячейки Федерации греко-римской борьбы в Тернополе, 42-летний бывший борец погиб в Харьковской области.
Свой последний бой Болюх принял 12 июня во время боевого задания.
"Грустное известие для борцовской семьи Тернополя.
12 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области в боях героически погиб питомец "КДЮСШ по греко-римской борьбе" ТМР
Болюх (Савич) Виталий Андреевич. (21.02.1982 г.р.)
Выражаем искренние соболезнования родителям, родным, друзьям!!!
Вечная память Герою Украины", — говорится в сообщении Федерации.
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