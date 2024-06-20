Український борець Віталій Болюх загинув у боях на Харківщині

У боях на Харківщині загинув відомий український борець греко-римського стилю
У Харківській області українські війська продовжують відбивати штурми російських збройних сил. В одному із боїв чергову втрату поніс світ спорту.
Федерація греко-римської боротьби в місті Тернопіль повідомила про загибель Віталія Болюха.
З’явився черговий янгол спорту
За інформацією осередку Федерації греко-римської боротьби в Тернополі, 42-річний колишній борець загинув у Харківській області.
Свій останній бій Болюх прийняв 12 червня під час бойового завдання.
"Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя.
12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець "КДЮСШ з греко-римської боротьби" ТМР
Болюх (Савич) Віталій Андрійович. (21.02.1982 р.н.)
Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям!!!
Вічна пам’ять Герою України", — йдеться в повідомленні Федерації.
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