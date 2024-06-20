Український борець Віталій Болюх загинув у боях на Харківщині

Загиблий Віталій Болюх. Фото: Федерація греко-римської боротьби в місті Тернопіль

У Харківській області українські війська продовжують відбивати штурми російських збройних сил. В одному із боїв чергову втрату поніс світ спорту.

Федерація греко-римської боротьби в місті Тернопіль повідомила про загибель Віталія Болюха.

Читайте також:

З’явився черговий янгол спорту

За інформацією осередку Федерації греко-римської боротьби в Тернополі, 42-річний колишній борець загинув у Харківській області.

Свій останній бій Болюх прийняв 12 червня під час бойового завдання.

"Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя.

12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець "КДЮСШ з греко-римської боротьби" ТМР

Болюх (Савич) Віталій Андрійович. (21.02.1982 р.н.)

Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям!!!

Вічна пам’ять Герою України", — йдеться в повідомленні Федерації.

Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця.

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо".

Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.