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У боях на Харківщині загинув відомий український борець греко-римського стилю

20 червня 2024 12:06
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Агабекян Карен
редактор
Український борець Віталій Болюх загинув у боях на Харківщині
Загиблий Віталій Болюх. Фото: Федерація греко-римської боротьби в місті Тернопіль
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Харківській області українські війська продовжують відбивати штурми російських збройних сил. В одному із боїв чергову втрату поніс світ спорту.

Федерація греко-римської боротьби в місті Тернопіль повідомила про загибель Віталія Болюха.

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За інформацією осередку Федерації греко-римської боротьби в Тернополі, 42-річний колишній борець загинув у Харківській області.

Свій останній бій Болюх прийняв 12 червня під час бойового завдання.

"Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя.

12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець "КДЮСШ з греко-римської боротьби" ТМР

Болюх (Савич) Віталій Андрійович. (21.02.1982 р.н.)

Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям!!!

Вічна пам’ять Герою України", — йдеться в повідомленні Федерації.

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