Бразилия уволила тренера сборной Доривала Жуниора — что стало причиной

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор. Фото: REUTERS/Adriano Machado

В одной из сильнейших футбольных сборных мира произошла серьезная кадровая смена. Причиной стали последние результаты команды.

Федерация футбола Бразилии решила уволить главного тренера национальной команды Доривала Жуниора, пишет инсайдер Николо Скира.

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#Федерация футбола Бразилии приняла решение об увольнении тренера Жуниора #Дориваля с немедленным вступлением в силу #трансферы https://t.co/TtZzcRQSW8 - Nicolò Schira (@NicoSchira) 28 марта 2025 года

Кто заменит Доривала

По данным СМИ, его преемником должен стать наставник "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш. С ним якобы уже начались переговоры.

Доривал Жуниор возглавлял сборную Бразилии с начала 2024 года. Во главе бразильской команды он сыграл 16 матчей, в которых одержал семь побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Сейчас сборная Бразилии занимает четвертое место в отборе на чемпионат мира 2026 года.

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