Бразилія звільнила тренера збірної Дорівала Жуніора — що стало причиною

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор. Фото: REUTERS/Adriano Machado

У одній із найсильніших футбольних збірних світу сталася серйозна кадрова зміна. Причиною стали останні результати команди.

Федерація футболу Бразилії вирішила звільнити головного тренера національної команди Дорівала Жуніора, пише інсайдер Ніколо Скіра.

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Це сталося після провалу у матчі з Аргентиною. Збірна Бразилії серйозно погіршила власну позицію та відверто зганьбилася проти принципового суперника, програвши 1:4.

#Brazil Football Federation have decided to sack the coach Junior #Dorival with the immediate effect. #transfers https://t.co/TtZzcRQSW8 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 28, 2025

Хто замінить Дорівала

За даними ЗМІ, його наступником має стати наставник "Аль-Хіляля" Жорже Жезуш. З ним нібито вже розпочалися перемовини.

Дорівал Жуніор очолював збірну Бразилії з початку 2024 року. На чолі бразильської команди він зіграв 16 матчів, у яких здобув сім перемог, шість разів зіграв внічию та зазнав трьох поразок.

Зараз збірна Бразилії займає четверте місце у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

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