В чемпионате Италии запретят один из номеров: причина вас удивит
Полузащитника "Аталанты" Марио Пашалича заставят сменить игровой номер. В серии А решили бороться с проявлениями антисемитизма.
В Италии запретили использовать номер "88" на футболках, сообщает The Athletic .
Число "88" очень распространено в использовании неонацистами, поскольку им шифровали нацистское приветствие Heil Hitler ("хайль Гитлер" — "да здравствует Гитлер"). В латинском алфавите цифра "h" идет 8-й и потому приветствие Heil Hitler шифруется как "88".
В Италии хотят искоренить нацистов на трибунах
Решение о запрете числа "88" 27 июня подтвердили президент Итальянской федерации футбола Габриеле Гравина, министр внутренних дел Маттео Пьянтедоси, министр спорта и молодежи Андреа Абоди и национальный координатор по борьбе с антисемитизмом Джузеппе Пекораро.
Гравина и чиновники подписали декларацию о намерениях борьбы с антисемитизмом, включавшую несколько нововведений по борьбе с расизмом.
Согласно нововведениям, кроме запрета на футболки с номерами "88", матчи должны быть остановлены, если на трибунах будут фиксировать антисемитские скандирования.
В марте этого года римский "Лацио" пожизненно забанил трех болельщиков, проявлявших антисемитское поведение во время дерби против "Ромы".
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