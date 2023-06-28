В чемпионате Италии запретят один из номеров: причина вас удивит

Марио Пашалич с номером 88. Фото: "Аталанта"

Полузащитника "Аталанты" Марио Пашалича заставят сменить игровой номер. В серии А решили бороться с проявлениями антисемитизма.

В Италии запретили использовать номер "88" на футболках, сообщает The Athletic .

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Число "88" очень распространено в использовании неонацистами, поскольку им шифровали нацистское приветствие Heil Hitler ("хайль Гитлер" — "да здравствует Гитлер"). В латинском алфавите цифра "h" идет 8-й и потому приветствие Heil Hitler шифруется как "88".

Этому фанату пожизненно запретили ходить на домашние матчи "Лацио". Фото: Il Giornale

В Италии хотят искоренить нацистов на трибунах

Решение о запрете числа "88" 27 июня подтвердили президент Итальянской федерации футбола Габриеле Гравина, министр внутренних дел Маттео Пьянтедоси, министр спорта и молодежи Андреа Абоди и национальный координатор по борьбе с антисемитизмом Джузеппе Пекораро.

Гравина и чиновники подписали декларацию о намерениях борьбы с антисемитизмом, включавшую несколько нововведений по борьбе с расизмом.

Согласно нововведениям, кроме запрета на футболки с номерами "88", матчи должны быть остановлены, если на трибунах будут фиксировать антисемитские скандирования.

В марте этого года римский "Лацио" пожизненно забанил трех болельщиков, проявлявших антисемитское поведение во время дерби против "Ромы".

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