У чемпіонаті Італії заборонять один з номерів: причина вас здивує
Півзахисника "Аталанти" Маріо Пашаліча змусять змінити ігровий номер. У Серії А вирішили боротися з проявами антисемітизму.
В Італії заборонили використовувати номер "88" на футболках, повідомляє The Athletic.
Число "88" дуже поширене у використанні неонацистами, оскільки ним шифрували нацистське вітання Heil Hitler ("хайль Гітлер" — "хай живе Гітлер"). У латинському алфавіті цифра "h" йде 8-ю і тому вітання Heil Hitler шифрується як "88".
В Італії хочуть викорінити нацистів з трибун
Рішення про заборону числа "88" 27 червня підтвердили президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна, міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедосі, міністр спорту та молоді Андреа Абоді та національний координатор боротьби з антисемітизмом Джузеппе Пекораро.
Гравіна та чиновники підписали декларацію про наміри боротьби з антисемітизмом, яка включала кілька нововведень щодо боротьби з расизмом.
Згідно з нововведеннями, крім заборони на футболки з номерами "88", матчі мають бути зупинені, якщо на трибунах фіксуватимуть антисемітські скандування.
У березні цього року римський "Лаціо" довічно забанив трьох уболівальників, які проявляли антисемітську поведінку під час дербі проти "Роми".
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