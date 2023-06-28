У чемпіонаті Італії заборонять один з номерів: причина вас здивує

Маріо Пашаліч з номером 88. Фото: "Аталанта"

Півзахисника "Аталанти" Маріо Пашаліча змусять змінити ігровий номер. У Серії А вирішили боротися з проявами антисемітизму.

В Італії заборонили використовувати номер "88" на футболках, повідомляє The Athletic.

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Число "88" дуже поширене у використанні неонацистами, оскільки ним шифрували нацистське вітання Heil Hitler ("хайль Гітлер" — "хай живе Гітлер"). У латинському алфавіті цифра "h" йде 8-ю і тому вітання Heil Hitler шифрується як "88".

Цьому фанату пожиттєво заборонили ходити на домашні матчі "Лаціо". Фото: Il Giornale

В Італії хочуть викорінити нацистів з трибун

Рішення про заборону числа "88" 27 червня підтвердили президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна, міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедосі, міністр спорту та молоді Андреа Абоді та національний координатор боротьби з антисемітизмом Джузеппе Пекораро.

Гравіна та чиновники підписали декларацію про наміри боротьби з антисемітизмом, яка включала кілька нововведень щодо боротьби з расизмом.

Згідно з нововведеннями, крім заборони на футболки з номерами "88", матчі мають бути зупинені, якщо на трибунах фіксуватимуть антисемітські скандування.

У березні цього року римський "Лаціо" довічно забанив трьох уболівальників, які проявляли антисемітську поведінку під час дербі проти "Роми".

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