Георгий Бущан зимой может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Георгий Бущан. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно может продать своего голкипера Георгия Бущана. Сейчас на футболиста есть покупатель.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале инсайдер Игорь Бурбас.

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Куда перейдет Бущан

По информации источника, Бущан может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. При этом название команды не называется.

Бурбас заявил, что саудовский клуб уже уведомил "Динамо" о своем интересе и готовится сделать официальное предложение.

"Факс" с суммой трансфера может поступить в офис "Динамо" со дня на день.

Сейчас у 30-летнего вратаря есть действующий контракт с "Динамо" до 30 июня 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в семь миллионов евро.

В этом сезоне Бущан сыграл в 27 матчах за "Динамо", где пропустил 30 мячей. Также вратарь провел девять сухих игр.

Напомним, в Украинской ассоциации футбола определили новых главных тренеров для трех юношеских сборных.

Вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может переехать в другую европейскую страну.

Четыре футболиста "Ингульца" требуют у УАФ расторгнуть контракты из-за финансовых вопросов.

Ранее Бурбас ответил на угрозы президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который готов подать на инсайдера в суд.