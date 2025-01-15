Георгий Бущан зимой может перейти в клуб из Саудовской Аравии

У Динамо есть покупатель на Бущана
Киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно может продать своего голкипера Георгия Бущана. Сейчас на футболиста есть покупатель.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале инсайдер Игорь Бурбас.
Куда перейдет Бущан
По информации источника, Бущан может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. При этом название команды не называется.
Бурбас заявил, что саудовский клуб уже уведомил "Динамо" о своем интересе и готовится сделать официальное предложение.
"Факс" с суммой трансфера может поступить в офис "Динамо" со дня на день.
Сейчас у 30-летнего вратаря есть действующий контракт с "Динамо" до 30 июня 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в семь миллионов евро.
В этом сезоне Бущан сыграл в 27 матчах за "Динамо", где пропустил 30 мячей. Также вратарь провел девять сухих игр.
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Ранее Бурбас ответил на угрозы президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который готов подать на инсайдера в суд.
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