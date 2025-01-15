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У Динамо є покупець на Бущана

15 січня 2025 18:54
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Георгій Бущан взимку може перейти до клубу з Саудівської Аравії
Георгій Бущан. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" в зимове трансферне вікно може продати свого голкіпера Георгія Бущана. Наразі на футболіста є покупець.

Про це повідомив у своему Telegram-каналі інсайдер Ігор Бурбас.

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Георгій Бущан у складі збірної України. Фото: УАФ

Куди перейде Бущан

За інформацією джерела, Бущан може перейти в один з клубів чемпіонату Саудівської Аравії. При цьому назва команди не називається.

Бурбас заявив, що саудівський клуб вже повідомив "Динамо" про свій інтерес і готується зробити офіційну пропозицію.

"Факс" з сумою трансферу може надійти в офіс "Динамо" з дня на день.

Наразі у 30-річного воротаря є чинний контракт з "Динамо" до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в сім мільйонів євро.

Цього сезону Бущан зіграв у 27 матчах за "Динамо", де пропустив 30 м'ячів. Також воротар провів дев'ять сухих ігор.

Нагадаємо, в Українській асоціації футболу визначили нових головних тренерів для трьох юнацьких збірних.

Воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може переїхати в іншу європейську країну.

Четверо футболістів "Інгульця" вимагають в УАФ розірвати контракти через фінансові питання.

Раніше Бурбас відповів на погрози президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса, який готовий подати на інсайдера до суду.

футбол Саудівська Аравія Динамо Футбол трансфери Георгій Бущан

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