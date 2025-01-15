Георгій Бущан взимку може перейти до клубу з Саудівської Аравії

Георгій Бущан. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в зимове трансферне вікно може продати свого голкіпера Георгія Бущана. Наразі на футболіста є покупець.

Про це повідомив у своему Telegram-каналі інсайдер Ігор Бурбас.

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Куди перейде Бущан

За інформацією джерела, Бущан може перейти в один з клубів чемпіонату Саудівської Аравії. При цьому назва команди не називається.

Бурбас заявив, що саудівський клуб вже повідомив "Динамо" про свій інтерес і готується зробити офіційну пропозицію.

"Факс" з сумою трансферу може надійти в офіс "Динамо" з дня на день.

Наразі у 30-річного воротаря є чинний контракт з "Динамо" до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в сім мільйонів євро.

Цього сезону Бущан зіграв у 27 матчах за "Динамо", де пропустив 30 м'ячів. Також воротар провів дев'ять сухих ігор.

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Раніше Бурбас відповів на погрози президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса, який готовий подати на інсайдера до суду.