Ярмоленко готовится к важному изменению своей роли в Динамо

Андрей Ярмоленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Опытный футболист киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко готовится вернуться в основной состав команды. Полузащитник приступил к тренировкам на сборах столичной команды.

Ярмоленко преодолел последствия травмы, которая мешала ему регулярно играть в первой половине сезона, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо" в 2023 году и быстро стал одним из лидеров киевской команды. Однако 35-летнего футболиста преследуют травмы. Из-за различных повреждений в этом сезоне он сыграл только в 16 поединках, в которых забил 5 мячей.

Андрей Ярмоленко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет Ярмоленко

Контракт полузащитника с "Динамо" действует до лета 2025 года. Пока не известно, будут ли стороны продлевать соглашение. Согласно не подтвержденной информации, после окончания игровой карьеры Ярмоленко может занять административную должность в клубе.

Капитан сборной Украины уже начал деятельность, которая не связана с выходами на поле. Ярмоленко убедил двух игроков подписать контракты со столичным клубом. Не исключено, что Андрей продолжит заниматься этим после того, как "повесит бутсы на гвоздь".

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