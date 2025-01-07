Ярмоленко готується до важливої зміни своєї ролі в Динамо

Андрій Ярмоленко під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Досвідчений футболіст київського "Динамо" Андрій Ярмоленко готується повернутися до основного складу команди. Півзахисник розпочав тренування на зборах столичної команди.

Ярмоленко подолав наслідки травми, яка заважала йому регулярно грати в першій половині сезону, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Андрій Ярмоленко повернувся до "Динамо" у 2023 році та швидко став одним із лідерів київської команди. Однак 35-річного футболіста переслідують травми. Через різноманітні ушкодження в цьому сезоні він зіграв лише в 16 поєдинках, у яких забив 5 м'ячів.

Андрій Ярмоленко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Що чекає на Ярмоленка

Контракт півзахисника з "Динамо" діє до літа 2025 року. Наразі не відомо, чи будуть сторони продовжувати угоду. Згідно з не підтвердженою інформацією, після закінчення ігрової кар'єри Ярмоленко може обійняти адміністративну посаду в клубі.

Капітан збірної України вже розпочав діяльність, яка не пов'язана з виходами на поле. Ярмоленко переконав двох гравців підписати контракти зі столичним клубом. Не виключено, що Андрій продовжить займатися цим після того, як "повісить бутси на цвях".

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