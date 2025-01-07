Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Динамо поділилися важливою новиною про Ярмоленка — що відомо arrow

У Динамо поділилися важливою новиною про Ярмоленка — що відомо

7 січня 2025 13:52
Станіслав Костюк - Редактор
Ярмоленко готується до важливої зміни своєї ролі в Динамо
Андрій Ярмоленко під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Досвідчений футболіст київського "Динамо" Андрій Ярмоленко готується повернутися до основного складу команди. Півзахисник розпочав тренування на зборах столичної команди.

Ярмоленко подолав наслідки травми, яка заважала йому регулярно грати в першій половині сезону, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Читайте також:

Андрій Ярмоленко повернувся до "Динамо" у 2023 році та швидко став одним із лідерів київської команди. Однак 35-річного футболіста переслідують травми. Через різноманітні ушкодження в цьому сезоні він зіграв лише в 16 поєдинках, у яких забив 5 м'ячів.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Що чекає на Ярмоленка 

Контракт півзахисника з "Динамо" діє до літа 2025 року. Наразі не відомо, чи будуть сторони продовжувати угоду. Згідно з не підтвердженою інформацією, після закінчення ігрової кар'єри Ярмоленко може обійняти адміністративну посаду в клубі.

Капітан збірної України вже розпочав діяльність, яка не пов'язана з виходами на поле. Ярмоленко переконав двох гравців підписати контракти зі столичним клубом. Не виключено, що Андрій продовжить займатися цим після того, як "повісить бутси на цвях".

Нагадаємо, ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко допомагає готуватися до бою учаснику Олімпіади-2024. 

Португалець Кріштіану Роналду може підписати контракт із європейським клубом у разі відходу з "Аль-Насра" влітку 2025 року.

Лондонський "Арсенал" хоче продати Олександра Зінченка до закриття літнього трансферного вікна.  

Команда Михайла Мудрика знайшла спосіб уникнути покарання за вживання забороненого препарату.

спорт футбол Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:11 Дощі з морозами накриють Київ — прогноз погоди на завтра

15:11 Податок на нерухомість 2025 — кому, скільки та коли треба платити

14:58 Тонка талія та здорове серце — які продукти радять вживати

14:57 Нафтова пляма у Чорному морі шириться — де помітили мазут

14:56 На Харківщині виявлено спалах грипу птиці

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:45 РФ обстріляла авто правоохоронців на Херсонщині — є постраждалі

14:38 Українські успіхи у Курську можуть "поховати" Путіна — подробиці

14:30 Збереження зарплати мобілізованим — які правила у 2025 році

14:27 Одесит жбурнув гранату у кафе у Миколаєві — що відомо

14:25 Мати замкнула немовля — чому її не позбавлять батьківських прав

15:11 Дощі з морозами накриють Київ — прогноз погоди на завтра

15:11 Податок на нерухомість 2025 — кому, скільки та коли треба платити

14:58 Тонка талія та здорове серце — які продукти радять вживати

14:57 Нафтова пляма у Чорному морі шириться — де помітили мазут

14:56 На Харківщині виявлено спалах грипу птиці

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:45 РФ обстріляла авто правоохоронців на Херсонщині — є постраждалі

14:38 Українські успіхи у Курську можуть "поховати" Путіна — подробиці

14:30 Збереження зарплати мобілізованим — які правила у 2025 році

14:27 Одесит жбурнув гранату у кафе у Миколаєві — що відомо

14:25 Мати замкнула немовля — чому її не позбавлять батьківських прав

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла