Игорь Суркис сообщил о смерти легенды Динамо

Сергей Журавлев. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" понесло большую утрату. Скончался бывший футболист и тренер клуба Сергей Журавлев.

Умершему было 65 лет, сообщила пресс-служба "Динамо".

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Журавлев родился 24 апреля 1959 года в городе Брянка Луганской области.

За свою карьеру он выступал за "Зарю" Луганск, "Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк, "Нистру" Кишинев, "Металлист" Харьков, "Подолье" Хмельницкий и черкасский "Днепр".

Футболист стал чемпионом Европы среди молодежи в 1980 году. В том же году в составе "Динамо" он выиграл чемпионат СССР и Кубок СССР.

После завершения игровой карьеры он работал тренером в детско-юношеской футбольной школе.

"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о смерти Сергея Николаевича Журавлева.

Он был важным игроком чемпионской команды Валерия Лобановского начала 80-х, являясь одним из самых талантливых защитников своего поколения. Два чемпионства и Кубок СССР были завоеваны при его непосредственном участии, но больше всего он запомнился болельщикам с опытом в составе молодежной сборной, ставшей чемпионом Европы в 1980 году.

Еще большее наследие Сергей Николаевич оставил уже как тренер, на протяжении многих лет воспитывая юные таланты в детско-юношеской школе киевского "Динамо". Многие его воспитанники в разные годы считались самыми талантливыми игроками отечественного футбола, и немало из них сейчас выступают за украинские и зарубежные клубы.

От имени всех динамовцев и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье Сергея Николаевича, всем его родным и близким. Пусть земля будет пухом, а память в сердцах тех, кто его знал, ценил и любил, останется навсегда. Светлая память о Сергее Журавлеве всегда будет с нами", — написал президент "Динамо" Игорь Суркис.

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