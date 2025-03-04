Ігор Суркіс повідомив про смерть легенди Динамо

Сергій Журавльов. Фото: ФК "Динамо"

У київському "Динамо" велика втрата. Помер колишній футболіст та тренер клубу Сергій Журавльов.

Померлому було 65 років, повідомила пресслужба "Динамо".

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Журавльов народився 24 квітня 1959 року в місті Брянка на Луганщині.

За свою кар’єру він грав за "Зорю" Луганськ, "Динамо" Київ, "Шахтар" Донецьк, "Ністру" Кишенів, "Металіст" Харків, "Поділля" Хмельницьк та черкаський "Дніпро".

Футболіст був чемпіоном Європи серед молоді в 1980 році. Того ж року він у складі "Динамо" став чемпіоном СРСР та виграв Кубок СРСР.

Після завершення кар’єри він працював тренером у дитячо-юнацький футбольній школі.

"З почуттям глибокої скорботи зустрів сумну звістку про смерть Сергія Миколайовича Журавльова.

Він був важливим гравцем чемпіонської команди Валерія Лобановського початку 80-х, являючись одним із найталановитіших захисників свого покоління. Два чемпіонства та Кубок СРСР здобувалися за безпосередньої участі Журавльова, та найбільше він запамʼятався вболівальникам із досвідом у складі молодіжної збірної, яка стала чемпіоном Європи у 1980 році.

Ще більшу спадщину Сергій Миколайович залишив вже як тренер, протягом багатьох років виховуючи юні таланти в дитячо-юнацькій школі київського "Динамо". Багато його вихованців вважались у різні роки найталановитішими гравцями вітчизняного футболу, багато з них і зараз виступають за українські та закордонні клуби.

Від імені усіх динамівців та себе особисто висловлюю глибокі співчуття родині Сергія Миколайовича, усім його рідним та близьким. Нехай земля буде пухом, а пам’ять у серцях тих, хто його знав, цінував та любив. Добра пам'ять про Сергія Журавльова назавжди залишиться з нами", — написав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

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