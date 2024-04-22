В Динамо решили будущее Ваната — что ждет форварда
Форвард сборной Украины Владислав Ванат в ближайшие сезоны останется в "Динамо". Руководство столичного клуба не хочет продавать самого результативного футболиста команды.
Ванат получит новое предложение от "Динамо" продлить контракт, сообщает Sport.ua.
За три последних года Владислав Ванат прошел путь от дебютанта "Динамо" до главного бомбардира команды и всей украинской Премьер-лиги. Его контракт с киевским клубом завершается летом 2025 года, однако "Динамо" вскоре предложит игроку продлить соглашение.
Ванат останется в "Динамо"
Руководство "бело-синих" планирует оставить форварда в команде как минимум до лета 2027 года. Президент "Динамо" Игорь Суркис не планирует продавать Ваната в ближайшие годы, хотя у клуба есть предложения по футболисту.
В сезоне 2023/2024 Ванат сыграл за "Динамо" 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач. Владислав является лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги в этом сезоне. Ближайшим преследователем "динамовца" является его партнер по клубу Виталий Буяльский, который забил девять мячей.
Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер.
Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо".
Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны".
Андрей Шевченко обратился к игрокам "Милана" — что сказал.
Лунин может перейти из "Реала" в один из самых богатых клубов мира.
Читайте Новини.LIVE!