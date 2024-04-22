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В Динамо решили будущее Ваната — что ждет форварда

22 апреля 2024 14:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Динамо решили будущее Ваната — что ждет форварда
Ванат празднует гол с Ярмоленко и Буяльским. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Владислав Ванат в ближайшие сезоны останется в "Динамо". Руководство столичного клуба не хочет продавать самого результативного футболиста команды. 

Ванат получит новое предложение от "Динамо" продлить контракт, сообщает Sport.ua

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За три последних года Владислав Ванат прошел путь от дебютанта "Динамо" до главного бомбардира команды и всей украинской Премьер-лиги. Его контракт с киевским клубом завершается летом 2025 года, однако "Динамо" вскоре предложит игроку продлить соглашение. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ванат останется в "Динамо" 

Руководство "бело-синих" планирует оставить форварда в команде как минимум до лета 2027 года. Президент "Динамо" Игорь Суркис не планирует продавать Ваната в ближайшие годы, хотя у клуба есть предложения по футболисту. 

В сезоне 2023/2024 Ванат сыграл за "Динамо" 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач. Владислав является лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги в этом сезоне. Ближайшим преследователем "динамовца" является его партнер по клубу Виталий Буяльский, который забил девять мячей. 

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

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Лунин может перейти из "Реала" в один из самых богатых клубов мира.

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Владислав Ванат

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