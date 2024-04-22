У Динамо вирішили майбутнє Ваната — що чекає на форварда
Форвард збірної України Владислав Ванат у найближчі сезони залишиться у "Динамо". Керівництво столичного клубу не хоче продавати найрезультативнішого футболіста команди.
Ванат отримає нову пропозицію від "Динамо" продовжити контракт, повідомляє Sport.ua.
За три останні роки Владислав Ванат пройшов шлях від дебютанта "Динамо" до головного бомбардира команди та всієї української Прем'єр-ліги. Його контракт із київським клубом завершується влітку 2025 року, проте "Динамо" незабаром запропонує гравцеві продовжити угоду.
Ванат залишиться у "Динамо"
Керівництво "біло-синіх" планує залишити форварда у команді як мінімум до літа 2027 року. Президент "Динамо" Ігор Суркіс не планує продавати Ваната найближчими роками, хоча клуб має пропозиції щодо футболіста.
У сезоні 2023/2024 Ванат зіграв за "Динамо" 23 матчі, в яких забив 13 голів та зробив сім результативних передач. Владислав є найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги цього сезону. Найближчим переслідувачем "динамівця" є його партнер у клубі Віталій Буяльський, який забив дев'ять м'ячів.
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