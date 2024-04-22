У Динамо вирішили майбутнє Ваната — що чекає на форварда

Ванат святкує гол із Ярмоленком та Буяльським. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард збірної України Владислав Ванат у найближчі сезони залишиться у "Динамо". Керівництво столичного клубу не хоче продавати найрезультативнішого футболіста команди.

Ванат отримає нову пропозицію від "Динамо" продовжити контракт, повідомляє Sport.ua.

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За три останні роки Владислав Ванат пройшов шлях від дебютанта "Динамо" до головного бомбардира команди та всієї української Прем'єр-ліги. Його контракт із київським клубом завершується влітку 2025 року, проте "Динамо" незабаром запропонує гравцеві продовжити угоду.

Владислав Ванат під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Ванат залишиться у "Динамо"

Керівництво "біло-синіх" планує залишити форварда у команді як мінімум до літа 2027 року. Президент "Динамо" Ігор Суркіс не планує продавати Ваната найближчими роками, хоча клуб має пропозиції щодо футболіста.

У сезоні 2023/2024 Ванат зіграв за "Динамо" 23 матчі, в яких забив 13 голів та зробив сім результативних передач. Владислав є найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги цього сезону. Найближчим переслідувачем "динамівця" є його партнер у клубі Віталій Буяльський, який забив дев'ять м'ячів.

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