В Днепре открыли мемориал погибшим на фронте спортсменам

Торжественная церемония открытия мемориалов. Фото: Gorod.dp.ua

Вооруженные силы Украины продолжают оборонять рубежи страны от российских оккупантов. В составе ВСУ служит много бывших спортсменов.

Некоторые из них уже вернулись домой "на щите", в Днепре почтили память павших героев, сообщает Gorod.dp.ua.

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В среду, 16 апреля 2025 года в Днепре на территории городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва номер 6 по дзюдо и фехтованию почтили память воспитанников, которые отправились на фронт защищать Украину и погибли в боях с россиянами. Во время церемонии были установлены мемориальные доски и высажены деревья в память о погибших спортсменах.

Открытие мемориала. Фото: Gorod.dp.ua

Мемориал в Днепре

Начиная с 2022 года трое воспитанников СДЮСШОР 6 пожертвовали собой во время выполнения задач по защите Украину от оккупантов. Это бывшие дзюдоисты, призеры чемпионатов Украины Даниэль Класс и Владислав Шеин, а также призер юниорских чемпионатов Европы и мира фехтовальщик Денис Борейко.

Юные спортсмены на церемонии открытия мемориала. Фото: Gorod.dp.ua

На церемонию открытия мемориала пригласили родителей украинских героев. Среди почетных гостей и непосредственных участников были и первый вице-президент Федерации дзюдо Днепропетровской области Владислав Николаев, вице-президент Федерации дзюдо Днепропетровской области Виталий Старишко, заместитель начальника управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Вероника Сабарня, директор Центра Олимпийской подготовки по дзюдо Оксана Вилентко, а также тренеры и юные спортсмены.

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