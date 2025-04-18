У Дніпрі відкрили меморіал загиблим на фронті спортсменам

Урочиста церемонія відкриття меморіалів. Фото: Gorod.dp.ua

Збройні сили України продовжують обороняти рубежі країни від російських окупантів. У складі ЗСУ служить багато колишніх спортсменів.

Деякі з них уже повернулися додому "на щиті", у Дніпрі вшанували пам'ять полеглих героїв, повідомляє Gorod.dp.ua.

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У середу, 16 квітня 2025 року, у Дніпрі на території міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву номер 6 із дзюдо та фехтування вшанували пам'ять вихованців, які вирушили на фронт боронити Україну та загинули в боях із росіянами. Під час церемонії було встановлено меморіальні дошки та висаджено дерева в пам'ять про загиблих спортсменів.

Відкриття меморіалу. Фото: Gorod.dp.ua

Меморіал у Дніпрі

Починаючи з 2022 року троє вихованців СДЮСШОР 6 пожертвували собою під час виконання завдань із захисту України від окупантів. Це колишні дзюдоїсти, призери чемпіонатів України Даніель Класс і Владислав Шеїн, а також призер юніорських чемпіонатів Європи та світу фехтувальник Денис Борейко.

Юні спортсмени на церемонії відкриття меморіалу. Фото: Gorod.dp.ua

На церемонію відкриття меморіалу запросили батьків українських героїв. Серед почесних гостей і безпосередніх учасників були та перший віцепрезидент Федерації дзюдо Дніпропетровської області Владислав Ніколаєв, віцепрезидент Федерації дзюдо Дніпропетровської області Віталій Старишко, заступник начальника управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Вероніка Сабарня, директорка Центру Олімпійської підготовки з дзюдо Оксана Вілентко, а також тренери та юні спортсмени.

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