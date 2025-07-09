Спортсмена и его мать убили под Покровском — что сообщила полиция

Владислав Карпачов возле своего автомобиля. Фото: Facebook

На подконтрольной Украине территории Донецкой области произошло жестокое преступление, которое потрясло местных жителей. В селе Гришино под Покровском были найдены тела боксера Влада Карпачова и его мамы.

По информации полиции, возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства и незаконного завладения автомобилем погибших, сообщает портал Новини.LIVE.

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Правоохранители подтвердили, что материалы по делу внесены в Единый реестр досудебных расследований. Оперативники пока не раскрывают деталей, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь, что расследование продолжается, а дело рассматривается как тяжкое преступление.

Ответ Нацполиции на информационный запрос Новини.LIVE. Фото: скриншот

Что известно о трагедии с Карпачовым

О трагедии сообщил в TikTok друг погибшего Владислава Карпачова — Станислав Притков. Он утверждает, что нападение совершили неизвестные в военной форме. В дом семьи ворвались глубокой ночью: сначала застрелили мать Владислава и их собаку, затем нашли самого мужчину в подвале, допросили и убили. После этого преступники украли автомобиль Toyota и ограбили дом.

Пользователи соцсетей сообщают, что угнанную машину позже видели в Днепропетровской области. По данным Приткова, Влад Карпачов был предпринимателем — владел автосервисом и магазином автозапчастей, а также помогал местной общине.

Полиция продолжает расследование, а местные жители требуют прозрачности и справедливости. Инцидент вызвал резонанс в сети и стал предметом обсуждений, поскольку убийство произошло на мирной территории, где подобные случаи крайне редки.

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