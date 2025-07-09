Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Донецькій області вбито спортсмена Карпачова — деталі слідства

У Донецькій області вбито спортсмена Карпачова — деталі слідства

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 15:17
Спортсмена та його матір убили під Покровськом — що повідомила поліція
Владислав Карпачов біля свого автомобіля. Фото: Facebook

На підконтрольній Україні території Донецької області стався жорстокий злочин, який приголомшив місцевих жителів. У селі Гришине під Покровськом було знайдено тіла боксера Влада Карпачова та його мами.

За інформацією поліції, порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства та незаконного заволодіння автомобілем загиблих, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Правоохоронці підтвердили, що матеріали у справі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Оперативники поки не розкривають деталей, посилаючись на таємницю слідства. Відомо лише, що розслідування триває, а справу розглядають як тяжкий злочин.

Владислав Карпачов
Відповідь Нацполіції на інформаційний запит Новини.LIVE. Фото: скриншот

Що відомо про трагедію з Карпачовим

Про трагедію повідомив у TikTok друг загиблого Владислава Карпачова — Станіслав Притков. Він стверджує, що напад скоїли невідомі у військовій формі. У будинок сім'ї увірвалися пізно вночі: спочатку застрелили матір Владислава та їхнього собаку, потім знайшли самого чоловіка в підвалі, допитали та вбили. Після цього злочинці вкрали автомобіль Toyota та пограбували будинок.

Користувачі соцмереж повідомляють, що викрадену машину пізніше бачили в Дніпропетровській області. За даними Приткова, Влад Карпачов був підприємцем — володів автосервісом та магазином автозапчастин, а також допомагав місцевій громаді.

Поліція продовжує розслідування, а місцеві жителі вимагають прозорості та справедливості. Інцидент викликав резонанс у мережі та став предметом обговорень, оскільки вбивство сталося на мирній території, де подібні випадки вкрай рідкісні.

Нагадаємо, двоє молодих футболістів київського "Динамо" мало не побилися на тренуванні команди.

Юлія Левченко продемонструвала ідеальну форму під час підготовки до нового турніру.

Володимир Бражко фактично підтвердив чутки про роман із телезіркою Дариною Квітковою.

Зібрали всю інформацію, яка з'явилася про рекордсмена Олімпійських ігор Сергія Бубку за останні роки.

спорт вбивство Донецька область бокс слідство
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації