Спортсмена та його матір убили під Покровськом — що повідомила поліція

Владислав Карпачов біля свого автомобіля. Фото: Facebook

На підконтрольній Україні території Донецької області стався жорстокий злочин, який приголомшив місцевих жителів. У селі Гришине під Покровськом було знайдено тіла боксера Влада Карпачова та його мами.

За інформацією поліції, порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства та незаконного заволодіння автомобілем загиблих, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Відповідь Нацполіції на інформаційний запит Новини.LIVE. Фото: скриншот

Що відомо про трагедію з Карпачовим

Про трагедію повідомив у TikTok друг загиблого Владислава Карпачова — Станіслав Притков. Він стверджує, що напад скоїли невідомі у військовій формі. У будинок сім'ї увірвалися пізно вночі: спочатку застрелили матір Владислава та їхнього собаку, потім знайшли самого чоловіка в підвалі, допитали та вбили. Після цього злочинці вкрали автомобіль Toyota та пограбували будинок.

Користувачі соцмереж повідомляють, що викрадену машину пізніше бачили в Дніпропетровській області. За даними Приткова, Влад Карпачов був підприємцем — володів автосервісом та магазином автозапчастин, а також допомагав місцевій громаді.

Поліція продовжує розслідування, а місцеві жителі вимагають прозорості та справедливості. Інцидент викликав резонанс у мережі та став предметом обговорень, оскільки вбивство сталося на мирній території, де подібні випадки вкрай рідкісні.

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