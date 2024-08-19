Довбик дебютировал за "Рому" в матче против "Кальяри" в Серии А

Артем Довбик в дебюте в Серии А. Фото: "Рома"

Украинский форвард Артем Довбик дебютировал за "Рому" в официальном матче. Команда украинца в Серии А сыграла в ничью с "Кальяри".

Персонально за футболиста болела его дочь, видео с которой супруга футболиста Юлия выложила в соцсетях.

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Artem Dovbyk's daughter cheers for her father, who made his debut for Roma. pic.twitter.com/fdqPiVxrZe — senoy85081 (@senoy85081) August 19, 2024

Поддержка для Довбика

Многие украинские болельщики смотрели первый матч Довбика в "Роме". Но активнее всех болели дочь и жена футболиста.

Матч был многообещающим, но очень скучным с небольшим количеством моментов. У Довбика в активе был удар головой в перекладину, но больше он ничем не отметился, поскольку партнеры никак с ним не взаимодействовали. После выхода на поле Пауло Дибалы интеллекта в составе римлян стало больше, и Артем получил больше качественных пасов.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Довбику одну из самых низких оценок в стартовом составе клуба — 6,4.

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