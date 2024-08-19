Довбик дебютировал за "Рому" в матче против "Кальяри" в Серии А

У Довбика топовая поддержка — как дочь Артема болела за него в матче за Рому
Украинский форвард Артем Довбик дебютировал за "Рому" в официальном матче. Команда украинца в Серии А сыграла в ничью с "Кальяри".
Персонально за футболиста болела его дочь, видео с которой супруга футболиста Юлия выложила в соцсетях.
Artem Dovbyk's daughter cheers for her father, who made his debut for Roma. pic.twitter.com/fdqPiVxrZe— senoy85081 (@senoy85081) August 19, 2024
Поддержка для Довбика
Многие украинские болельщики смотрели первый матч Довбика в "Роме". Но активнее всех болели дочь и жена футболиста.
Матч был многообещающим, но очень скучным с небольшим количеством моментов. У Довбика в активе был удар головой в перекладину, но больше он ничем не отметился, поскольку партнеры никак с ним не взаимодействовали. После выхода на поле Пауло Дибалы интеллекта в составе римлян стало больше, и Артем получил больше качественных пасов.
Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Довбику одну из самых низких оценок в стартовом составе клуба — 6,4.
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