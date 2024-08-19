Довбик дебютував за "Рому" у матчі проти "Кальярі" у Серії А

Артем Довбик у дебюті у Серії А. Фото: "Рома"

Український форвард Артем Довбик дебютував за "Рому" в офіційному матчі. Команда українця у Серії А зіграла у нічию з "Кальярі".

Персонально за футболіста вболівала його донька, відео з якою дружина футболіста Юлія виклала у соцмережах.

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Artem Dovbyk's daughter cheers for her father, who made his debut for Roma. pic.twitter.com/fdqPiVxrZe — senoy85081 (@senoy85081) August 19, 2024

Підтримка для Довбика

Багато українських вболівальників дивилися перший матч Довбика в "Ромі". Але найактивніше вболівали донька та дружина футболіста.

Матч був довгоочікуваним, але дуже нудним з невеликою кількістю моментів. Довбик в активі мав удар головою в перекладину, але більше він нічим не відзначився, оскільки партнери ніяк з ним не взаємодіяли. Після виходу на поле Пауло Дібали інтелекту у складі римлян побільшало, і Артем отримав більше якісних пасів.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Довбику одну з найнижчих оцінок у стартовому складі клубу — 6,4.

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