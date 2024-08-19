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У Довбика топова підтримка — як дочка Артема вболівала за нього у матчі за Рому

19 серпня 2024 15:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Довбик дебютував за "Рому" у матчі проти "Кальярі" у Серії А
Артем Довбик у дебюті у Серії А. Фото: "Рома"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український форвард Артем Довбик дебютував за "Рому" в офіційному матчі. Команда українця у Серії А зіграла у нічию з "Кальярі".

Персонально за футболіста вболівала його донька, відео з якою дружина футболіста Юлія виклала у соцмережах.

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Підтримка для Довбика

Багато українських вболівальників дивилися перший матч Довбика в "Ромі". Але найактивніше вболівали донька та дружина футболіста.

Матч був довгоочікуваним, але дуже нудним з невеликою кількістю моментів. Довбик в активі мав удар головою в перекладину, але більше він нічим не відзначився, оскільки партнери ніяк з ним не взаємодіяли. Після виходу на поле Пауло Дібали інтелекту у складі римлян побільшало, і Артем отримав більше якісних пасів.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Довбику одну з найнижчих оцінок у стартовому складі клубу — 6,4.

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футбол Артем Довбик українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)

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