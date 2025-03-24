У новичка ПСВ Лукаса Переса нашли туберкулез

У экс-игрока Динамо и Арсенала Лондон обнаружили тяжелую болезнь
В нидерландском "ПСВ" обнаружили болезнь у новичка команды Лукаса Переса. Испанец лишь зимой перешел в команду.
Об болезни Переса сообщил портал De Telegraaf.
Чем заразился Перес
По информации источника, Перес заразился туберкулезом и теперь ему предстоит длительный срок лечения.
На текущий момент 36-летнему футболисту прогнозируют отсутствие на пять-шесть недель. При этом, есть вероятность, что он выбыл до конца сезона.
Перес в январе в качестве свободного агента подписал контракт с нидерландским клубом до завершения текущего сезона.
Последним клубом Переса был нападающий "Депортиво" Ла-Корунья.
За нидерландский "ПСВ" футболист в трех матчах результативными действиями не отличался.
Отметим, что ранее Перес несколько сезонов выступал в Украине за львовский "Карпаты" и киевское "Динамо". Также он выступал за "Райо-Вальекано", "Эльче", "Кадис", "Алавес", ПАОК, лондонские "Арсенал" и "Вест-Хэм".
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