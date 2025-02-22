Известный легионер из УПЛ перейдет в клуб из Лиги чемпионов

Звезда Динамо и Карпат перейдет в клуб из Лиги чемпионов
Один из клубов, который продолжает борьбу в Лиге чемпионов, готовит интересный для украинских болельщиков трансфер. Он планирует усилиться игроком, который оставил серьезный след в чемпионате Украины.
Нидерландский ПСВ планирует подписать испанского форварда Лукаса Переса, который сейчас находится в статусе свободного агента, пишет Nu.nl .
Прошлым клубом испанца был "Депортиво". После этого он оставался без новых контрактов.
Детали возможного перехода
Ожидается, что Лукас Перес проведет в нидерландском ПСВ вторую часть текущего сезона. Он должен заменить американского нападающего Рикардо Пепи, который травмировался и выбыл до конца сезона.
Почему именно Лукас Перес? Трансферное окно в Нидерландах закрыто, и дозаявлять сейчас можно только свободных агентов.
Лукас Перес значительную часть своей карьеры провел в Украине, где играл за львовские "Карпаты" и киевское "Динамо".
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