Известный легионер из УПЛ перейдет в клуб из Лиги чемпионов

Тренерский штаб ПСВ. Фото: instagram.com/psv

Один из клубов, который продолжает борьбу в Лиге чемпионов, готовит интересный для украинских болельщиков трансфер. Он планирует усилиться игроком, который оставил серьезный след в чемпионате Украины.

Нидерландский ПСВ планирует подписать испанского форварда Лукаса Переса, который сейчас находится в статусе свободного агента, пишет Nu.nl .

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Испанец Лукас Перес. Фото: instagram.com/10lp

Детали возможного перехода

Ожидается, что Лукас Перес проведет в нидерландском ПСВ вторую часть текущего сезона. Он должен заменить американского нападающего Рикардо Пепи, который травмировался и выбыл до конца сезона.

Почему именно Лукас Перес? Трансферное окно в Нидерландах закрыто, и дозаявлять сейчас можно только свободных агентов.

Лукас Перес значительную часть своей карьеры провел в Украине, где играл за львовские "Карпаты" и киевское "Динамо".

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