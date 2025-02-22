Відомий легіонер з УПЛ перейде до клубу з Ліги чемпіонів

Тренерський штаб ПСВ. Фото: instagram.com/psv

Один із клубів, який продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів, готує цікавий для українських вболівальників трансфер. Він планує підсилитись гравцем, який залишив серйозний слід у чемпіонаті України.

Нідерландський ПСВ планує підписати іспанського форварда Лукаса Переса, який зараз перебуває у статусі вільного агента, пише Nu.nl.

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Іспанець Лукас Перес. Фото: instagram.com/10lp

Деталі можливого переходу

Очікується, що Лукас Перес проведе у нідерландському ПСВ другу частину поточного сезону. Він має замінити американського нападника Рікардо Пепі, який травмувався та вибув до кінця сезону.

Чому саме Лукас Перес? Трансферне вікно у Нідерландах закрите, і дозаявляти зараз можна лише вільних агентів.

Лукас Перес значну частину своєї кар'єри провів в Україні, де грав за львівські "Карпати" та київське "Динамо".

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